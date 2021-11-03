Газета
Общество

После крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

Ведомости

По факту крушения транспортного самолета АН-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутской области. Это произошло 3 ноября около 19.45 по местному времени. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». На его борту находились предположительно шесть членов экипажа. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что транспортный самолет Ан-12, летевший рейсом из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:50 мск. В МЧС России подтвердили пропажу самолета при заходе на посадку под Иркутском. Предварительно сообщалось о нахождении на судне восьми человек.

Ранее по теме: Летевший из Якутска в Иркутск самолет Ан-12 пропал с радаров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных