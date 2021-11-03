После крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутской области. Это произошло 3 ноября около 19.45 по местному времени. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». На его борту находились предположительно шесть членов экипажа. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших и устанавливаются обстоятельства произошедшего.