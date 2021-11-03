После крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело
По факту крушения транспортного самолета АН-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета.
По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутской области. Это произошло 3 ноября около 19.45 по местному времени. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». На его борту находились предположительно шесть членов экипажа. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что транспортный самолет Ан-12, летевший рейсом из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:50 мск. В МЧС России подтвердили пропажу самолета при заходе на посадку под Иркутском. Предварительно сообщалось о нахождении на судне восьми человек.