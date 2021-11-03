Летевший из Якутска в Иркутск самолет Ан-12 пропал с радаров

Telegram-канал Baza пишет, что Ан-12 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. Mash позже сообщил, что Ан-12 разбился в районе села Пивовариха рядом с аэропортом. По данным источника ТАСС, все люди, находившиеся на борту Ан-12, погибли. По словам источника «РИА Новости», судьба пяти человек неизвестна. Погибли двое. Самолет, по данным агентства, перевозил продукты.