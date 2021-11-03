Газета
Общество

Летевший из Якутска в Иркутск самолет Ан-12 пропал с радаров

Ведомости

Транспортный самолет Ан-12, летевший рейсом из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 14:50 мск с радаров пропал самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск», — сказал собеседник, отметив, что информация о принадлежности самолета выясняется. В МЧС России подтвердили пропажу самолета при заходе на посадку под Иркутском. По предварительным данным, там находились восемь человек. Ан-12 потерпел крушение из-за технической неисправности или непогоды, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Telegram-канал Baza пишет, что Ан-12 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. Mash позже сообщил, что Ан-12 разбился в районе села Пивовариха рядом с аэропортом. По данным источника ТАСС, все люди, находившиеся на борту Ан-12, погибли. По словам источника «РИА Новости», судьба пяти человек неизвестна. Погибли двое. Самолет, по данным агентства, перевозил продукты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных