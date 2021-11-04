Власти Карелии обязали отправить на удаленку непривитых людей старше 45 лет
Жители Карелии старше 45 лет, не вакцинированные от коронавируса и не переболевшие этой инфекцией, должны будут работать дистанционно с 10 декабря. О новых мерах по борьбе с заболеванием сообщили в пресс-службе главы республики.
Требование не коснется организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, который означает, что с начала года на предприятии привились или переболели более 60% сотрудников.
Еще раньше, с 20 ноября, власти рекомендуют отправить на удаленку работников старше 50 лет.
Для части гостиниц и ресторанов при этом вводятся послабления. С 1 декабря объектам размещения, имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, можно не требовать у постояльцев QR-коды, а также справки о прохождении вакцинации и перенесенном заболевании.
С 8 ноября заведения общепита с наличием «паспорта» смогут работать до 01:00, а до 6 утра таким ресторанам разрешат осуществлять доставку.
По данным регионального минздрава, в Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. Доля госпитализированных такого возраста достигла 36,5%.