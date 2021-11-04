Власти Карелии обязали отправить на удаленку непривитых людей старше 45 лет

Для части гостиниц и ресторанов при этом вводятся послабления. С 1 декабря объектам размещения, имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, можно не требовать у постояльцев QR-коды, а также справки о прохождении вакцинации и перенесенном заболевании.