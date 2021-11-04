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Власти Карелии обязали отправить на удаленку непривитых людей старше 45 лет

Ведомости

Жители Карелии старше 45 лет, не вакцинированные от коронавируса и не переболевшие этой инфекцией, должны будут работать дистанционно с 10 декабря. О новых мерах по борьбе с заболеванием сообщили в пресс-службе главы республики. 

Требование не коснется организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, который означает, что с начала года на предприятии привились или переболели более 60% сотрудников.

Еще раньше, с 20 ноября, власти рекомендуют отправить на удаленку работников старше 50 лет. 

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Для части гостиниц и ресторанов при этом вводятся послабления. С 1 декабря объектам размещения, имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, можно не требовать у постояльцев QR-коды, а также справки о прохождении вакцинации и перенесенном заболевании.

С 8 ноября заведения общепита с наличием «паспорта» смогут работать до 01:00, а до 6 утра таким ресторанам разрешат осуществлять доставку.  

По данным регионального минздрава, в Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. Доля госпитализированных такого возраста достигла 36,5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных