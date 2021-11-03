Газета
Бизнес

Предприниматели рассказали о влиянии локдаунов на обороты бизнеса

Ведомости

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты очередного мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», в котором приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из всех регионов страны.

Из опроса следует, что к началу нерабочих дней предприниматели не смогли полностью восстановить докризисные обороты — 62,7% респондентов указали, что за прошедшие три квартала 2021 г. оборот их компаний не достиг уровня 2019 г., кроме того, 35% предприятий пришлось снизить фонд оплаты труда.

Основной проблемой большинство опрошенных (68%) называют рост издержек, связанных с увеличением закупочных цен, почти половина бизнесменов сообщила, что рост закупочных цен составил от 10 до 30%, треть рассказала об увеличении цен на 30-50%. Не до конца восстановившейся до доковидных уровней спрос, который с марта 2020 г. постоянно считался среди предпринимателей главной проблемой, сместился на третье место, на втором месте — нестабильный режим ограничений.

Более четверти компаний заявили, что дополнительные выходные дни и продление локдауна приведут к закрытию их предприятия, при этом 35% организаций видят увольнение сотрудников основным способом сохранения своего бизнеса в этих условиях.

Треть бизнесменов не смогли воспользоваться антикризисными мерами, несмотря на предпринятые попытки, а 22% предприятий не пытались их получить. Самой популярной мерой, которой смогли воспользоваться предприниматели в 2021 г., стали субсидии в размере МРОТа. Свыше половины опрошенных в то же время относятся к мерам региональных властей по поддержке бизнеса отрицательно или скорее отрицательно.

Более половины сотрудников вакцинированы у почти 70% предприятий, а среди самих бизнесменов показатель вакцинации от коронавирусной инфекции находится на уровне 62%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости региональные власти могут продлить данную меру. 

Кроме того, власти объявили о мерах поддержки бизнеса. Предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с рассрочкой. 25 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.

Банк России также выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. 

Ранее по теме: Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных