Предприниматели рассказали о влиянии локдаунов на обороты бизнеса

Треть бизнесменов не смогли воспользоваться антикризисными мерами, несмотря на предпринятые попытки, а 22% предприятий не пытались их получить. Самой популярной мерой, которой смогли воспользоваться предприниматели в 2021 г., стали субсидии в размере МРОТа. Свыше половины опрошенных в то же время относятся к мерам региональных властей по поддержке бизнеса отрицательно или скорее отрицательно.