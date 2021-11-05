В Роспотребнадзоре сообщили о низком риске заболевания COVID-19 от привитого
Риск заражения коронавирусом от пациента с COVID-19, который ранее сделал прививку, гораздо ниже, чем от невакцинированного, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — пояснила Руженцова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России после полной вакцинации от коронавируса заболевают COVID-19 от 2 до 5% пациентов.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также сейчас исследуются две назальные формы вакцины «Спутник V» и вакцина «Бетувакс».