Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября

О снятии ограничений с 9 ноября на авиационное сообщение с Австрией в октябре сообщал оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Также с 9 ноября Россия снимет ограничения на полеты с Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.