Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией, введенные из-за ситуации с коронавирусом, с 9 ноября, сообщило министерство по защите климата, энергетике и транспорту Австрии.
«Возобновление воздушного сообщения между нашими странами не только имеет решающее значение для сферы воздухоплавания, но и для активизации экономических и социальных отношений, а также для нашей экономики», — добавили в министерстве (цитата по «Интерфакс»).
Российская сторона также снимет ограничения на полеты с 9 ноября. Оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ сообщил об этом в октябре.
О снятии ограничений с 9 ноября на авиационное сообщение с Австрией в октябре сообщал оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Также с 9 ноября Россия снимет ограничения на полеты с Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.