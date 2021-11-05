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Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября

Ведомости

Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией, введенные из-за ситуации с коронавирусом, с 9 ноября, сообщило министерство по защите климата, энергетике и транспорту Австрии.

«Возобновление воздушного сообщения между нашими странами не только имеет решающее значение для сферы воздухоплавания, но и для активизации экономических и социальных отношений, а также для нашей экономики», — добавили в министерстве (цитата по «Интерфакс»).

Российская сторона также снимет ограничения на полеты с 9 ноября. Оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ сообщил об этом в октябре.

О снятии ограничений с 9 ноября на авиационное сообщение с Австрией в октябре сообщал оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Также с 9 ноября Россия снимет ограничения на полеты с Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных