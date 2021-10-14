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Россия после ноябрьских выходных снимет ограничения на полеты в 13 стран

Ведомости

Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ с 9 ноября этого года, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение еще с девятью странами, среди них: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также будут сняты ограничения на регулярные и чартерные рейсы из российских международных аэропортов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

С 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами (два рейса в неделю из Москвы), Ираном (три рейса в неделю из Москвы и один – из Сочи), Нидерландами (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи), Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Увеличится число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальдивы, Мальту, Македонию и Францию.

Авиасообщение с зарубежными государствами было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб постепенно восстанавливает сообщение со странами в зависимости от эпидостановки в них с начала августа прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных