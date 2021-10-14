Россия после ноябрьских выходных снимет ограничения на полеты в 13 стран

Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ с 9 ноября этого года, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение еще с девятью странами, среди них: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также будут сняты ограничения на регулярные и чартерные рейсы из российских международных аэропортов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.