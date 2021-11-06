Полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении в Новой Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение 4 -го участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Как добавили в полиции, речь идет о мужчине 2002 г. рождения, его задержали ночью и доставили в отдел полиции. Ранее сотрудники полиции задержали трех граждан России 2000, 2002 и 2003 г. рождения, подозреваемых в нападении в Новых Ватутинках.
По информации Следственного комитета России, инцидент произошел в четверг вечером. Четыре человека, у одного из которых был предмет, похожий на нож, напали на двух мужчин на Нововатутинском проспекте и избили их, причем у одного мужчины на руках был четырехлетний ребенок, нападавшие ударили и его.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин накануне поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».