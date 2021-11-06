Полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении в Новой Москве

По информации Следственного комитета России, инцидент произошел в четверг вечером. Четыре человека, у одного из которых был предмет, похожий на нож, напали на двух мужчин на Нововатутинском проспекте и избили их, причем у одного мужчины на руках был четырехлетний ребенок, нападавшие ударили и его.