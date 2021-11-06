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Полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении в Новой Москве

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение 4 -го участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Как добавили в полиции, речь идет о мужчине 2002 г. рождения, его задержали ночью и доставили в отдел полиции. Ранее сотрудники полиции задержали трех граждан России 2000, 2002 и 2003 г. рождения, подозреваемых в нападении в Новых Ватутинках.

По информации Следственного комитета России, инцидент произошел в четверг вечером. Четыре человека, у одного из которых был предмет, похожий на нож, напали на двух мужчин на Нововатутинском проспекте и избили их, причем у одного мужчины на руках был четырехлетний ребенок, нападавшие ударили и его.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин накануне поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Ранее по теме: Полиция установила участников нападения на мужчину с ребенком в новой Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных