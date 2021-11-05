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Полиция установила участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Ведомости

Сотрудники полиции установили всех участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, двое из них задержаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел», — говорится в сообщении. Розыск нападавших продолжается.

Ранее СКР по Москве начал доследственную проверку произошедшего. В соцсетях появилось видео, на котором было видно как несколько человек напали на мужчину, который шел по улице с маленьким ребенком. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. В СК считают, что подозреваемые создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка.

В прокуратуре Москвы рассказали детали нападения. Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож. О том, какие травмы получили мужчина и ребенок, пока не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных