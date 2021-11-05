Полиция установила участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Ранее СКР по Москве начал доследственную проверку произошедшего. В соцсетях появилось видео, на котором было видно как несколько человек напали на мужчину, который шел по улице с маленьким ребенком. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. В СК считают, что подозреваемые создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка.



В прокуратуре Москвы рассказали детали нападения. Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож. О том, какие травмы получили мужчина и ребенок, пока не сообщалось.