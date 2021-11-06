В России за сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом
По итогам прошедших суток в России зафиксировали 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Показатель стал рекордным с начала пандемии.
Также за сутки зафиксировано 1188 смертей от коронавируса, 29 201 человек выздоровел.
Больше всего случаев заражения за последние сутки выявлено в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Московской (3085) и Нижегородской (795) областях.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 8 755 930 случаев заражения коронавирусом, 7 535 172 человека выздоровели, 245 635 скончались.
Из-за роста заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Несколько регионов уже объявили и продлении нерабочих дней на фоне сложной эпидемиологической обстановки.