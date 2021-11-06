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В России за сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

По итогам прошедших суток в России зафиксировали 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Показатель стал рекордным с начала пандемии.

Также за сутки зафиксировано 1188 смертей от коронавируса, 29 201 человек выздоровел.

Больше всего случаев заражения за последние сутки выявлено в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Московской (3085) и Нижегородской (795) областях.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 8 755 930 случаев заражения коронавирусом, 7 535 172 человека выздоровели, 245 635 скончались.

Из-за роста заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Несколько регионов уже объявили и продлении нерабочих дней на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее по теме: В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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