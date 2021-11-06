В России за сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом

Из-за роста заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Несколько регионов уже объявили и продлении нерабочих дней на фоне сложной эпидемиологической обстановки.