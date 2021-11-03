В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни
Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Instagram.
«Мы пока это не планируем», — написал Дрозденко.
По данным оперштаба, за весь период пандемии в Ленинградской области зафиксировано 79 530 случаев коронавируса, выздоровели 60 668 пациентов, умерли 2584 человека.
В регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 г. приостановлена деятельность заведений сферы услуг и госучреждений. С 8 ноября для посещения заведений сферы услуг потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы, посещения кинотеатров, фитнес-клубов, стоматологических клиник, бань и бассейнов.
В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.