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Общество

В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни

Ведомости

Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Instagram.

«Мы пока это не планируем», — написал Дрозденко.

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Ленинградской области зафиксировано 79 530 случаев коронавируса, выздоровели 60 668 пациентов, умерли 2584 человека.

В регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 г. приостановлена деятельность заведений сферы услуг и госучреждений. С 8 ноября для посещения заведений сферы услуг потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы, посещения кинотеатров, фитнес-клубов, стоматологических клиник, бань и бассейнов.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

Ранее по теме: Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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