В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни

В регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 г. приостановлена деятельность заведений сферы услуг и госучреждений. С 8 ноября для посещения заведений сферы услуг потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы, посещения кинотеатров, фитнес-клубов, стоматологических клиник, бань и бассейнов.