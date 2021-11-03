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Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

С 8 ноября город вернется к обычной жизни, но с учетом действовавших ограничений
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передают «РИА Новости». Нерабочие дни в Москве были введены с 28 октября по 7 ноября.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сообщил Собянин журналистам.

По его словам, с понедельника Москва вернется к обычной жизни при соблюдении ранее введенных ограничений: домашнего режима для пожилых людей, перевода на дистанционную работу 30% сотрудников компаний. Музеи и театры будут пускать посетителей по QR-кодам.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Ранее уже четыре региона пошли на такой шаг из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это Томская, Новгородская, Челябинская и Курская области.

Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.

Планируется ли продлевать режим нерабочих дней по всей стране решения пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призывал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 ноября заявила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, одной недели недостаточно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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