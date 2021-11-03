Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.



Планируется ли продлевать режим нерабочих дней по всей стране решения пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призывал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 ноября заявила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, одной недели недостаточно.