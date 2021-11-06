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Названы основные симптомы у заболевших COVID-19 после вакцинации

Ведомости

При заражении коронавирусом после вакцинации у заболевших может появиться кашель, насморк и другие симптомы, а с потерей обоняния и высокой температурой люди сталкиваются реже. Об этом Датскому радио (DR) рассказали инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн.

По их словам, риск заболеть после прививки ниже, чем у невакцинированных людей, а у привитых болезнь тоже может развиваться по-разному. Госпитализируют с COVID-19, как правило, только пожилых людей.

Ситуацию, когда привитые заражаются коронавирусом, называют «прорывной инфекцией», отмечает DR. 

По данным исследования крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных с COVID-19 может возникать головная боль, кашель, насморк, боль в горле и чихание, жар и потеря обоняния встречаются реже.

На степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, сказал Хартманн. По его словам, вакцина становится менее эффективной через шесть месяцев у людей старше 70 лет, поэтому пожилым спустя время стоит сделать третий укол.

Ранее специалисты выяснили, что назначение витамина С внутривенно для профилактики тяжелого течения COVID-19 помогает повысить уровень кислорода в крови, уменьшить воспалительные процессы и сократить время госпитализации пациента.

Также руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказывала, что для восстановления после COVID-19 следует придерживаться сбалансированного питания и употреблять витамин D. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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