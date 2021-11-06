Названы основные симптомы у заболевших COVID-19 после вакцинации

На степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, сказал Хартманн. По его словам, вакцина становится менее эффективной через шесть месяцев у людей старше 70 лет, поэтому пожилым спустя время стоит сделать третий укол.