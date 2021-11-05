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Ученые предложили использовать витамин С для профилактики тяжелого течения COVID-19

Ведомости

Внутривенное использование витамина С может помочь предотвратить тяжелое течение COVID-19 и ускорить выздоровление, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на исследование, основанное на данных 12 клинических испытаний.

Специалисты выяснили, что назначение витамина С внутривенно помогает повысить уровень кислорода в крови, уменьшить воспаление и сократить время госпитализации пациента.

Одно из испытаний проводилось в китайской Ухани, где началась вспышка коронавируса. Китайские специалисты выяснили, что витамин С повысил скорость выздоровления после симптомов коронавируса на 70% по сравнению с плацебо. Для пациентов в тяжелом состоянии врачи использовали дозы витамина по 6-24 г в день: это повысило выживаемость пациентов, рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Авторы исследования выяснили, что у 70-80% пациентов с COVID-19 была низкая концентрация витамина С в крови, поэтому несколько грамм витамина могли бы улучшить их состояние.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления после COVID-19 следует придерживаться сбалансированного питания и употреблять витамин D. Стоит есть белковую пищу, в том числе растительный белок, цельнозерновые продукты, сезонные овощи и фрукты.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре рассказали о способах восстановления после COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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