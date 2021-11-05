Ученые предложили использовать витамин С для профилактики тяжелого течения COVID-19

Одно из испытаний проводилось в китайской Ухани, где началась вспышка коронавируса. Китайские специалисты выяснили, что витамин С повысил скорость выздоровления после симптомов коронавируса на 70% по сравнению с плацебо. Для пациентов в тяжелом состоянии врачи использовали дозы витамина по 6-24 г в день: это повысило выживаемость пациентов, рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.