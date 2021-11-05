Ученые предложили использовать витамин С для профилактики тяжелого течения COVID-19
Внутривенное использование витамина С может помочь предотвратить тяжелое течение COVID-19 и ускорить выздоровление, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на исследование, основанное на данных 12 клинических испытаний.
Специалисты выяснили, что назначение витамина С внутривенно помогает повысить уровень кислорода в крови, уменьшить воспаление и сократить время госпитализации пациента.
Одно из испытаний проводилось в китайской Ухани, где началась вспышка коронавируса. Китайские специалисты выяснили, что витамин С повысил скорость выздоровления после симптомов коронавируса на 70% по сравнению с плацебо. Для пациентов в тяжелом состоянии врачи использовали дозы витамина по 6-24 г в день: это повысило выживаемость пациентов, рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.
Авторы исследования выяснили, что у 70-80% пациентов с COVID-19 была низкая концентрация витамина С в крови, поэтому несколько грамм витамина могли бы улучшить их состояние.
Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления после COVID-19 следует придерживаться сбалансированного питания и употреблять витамин D. Стоит есть белковую пищу, в том числе растительный белок, цельнозерновые продукты, сезонные овощи и фрукты.