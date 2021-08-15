В Роспотребнадзоре дали советы по восстановлению организма после перенесенного COVID-19
Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.
Так, например, следует придерживаться сбалансированного питания, и употреблять витамин D.
«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», – пояснила она.
Кроме того, для восстановления организма после болезни вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, делать физические упражнения, а для восстановления легких – петь протяжные народные песни на выдохе.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».