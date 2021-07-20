Врачи рассказали о последствиях коронавируса у детей
Перенесенный детьми коронавирус может вызвать осложнения сердечно-сосудистой системы, заявила «РИА Новости» главный внештатный детский кардиолог минздрава Московской области Альфия Дроздова.
«Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй – четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом», – сказала Дроздова. Также, по ее словам, через месяц-полтора возможно появление мультисистемного воспалительного синдрома, который проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе.
Через три – шесть месяцев после перенесенного COVID-19 у ребенка могут развиться осложнения в виде overlap-синдромов – дополнительных аутоиммунных заболеваний в организме. «Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много», – рассказала главный внештатный детский ревматолог областного минздрава Юлия Котова. Она отметила, что с последствиями коронавируса сталкиваются и те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.
Кроме того, в небольшом проценте случаев наблюдается аутоиммунное воспаление органов ЖКТ, например, воспалительное заболевание кишечника, подчеркнула заведующая детским гастроэнтерологическим отделением Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Подмосковья Мария Ерохина. «Поражение желудочно-кишечного тракта отражается на печеночной ткани, могут быть в дебюте аутоиммунного гепатита. Очень важно педиатрам отследить биохимические показатели и маркеры воспаления в общем анализе крови», – объяснила она.