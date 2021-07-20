Врачи рассказали о последствиях коронавируса у детей

Через три – шесть месяцев после перенесенного COVID-19 у ребенка могут развиться осложнения в виде overlap-синдромов – дополнительных аутоиммунных заболеваний в организме. «Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много», – рассказала главный внештатный детский ревматолог областного минздрава Юлия Котова. Она отметила, что с последствиями коронавируса сталкиваются и те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.