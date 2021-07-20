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Врачи рассказали о последствиях коронавируса у детей

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Перенесенный детьми коронавирус может вызвать осложнения сердечно-сосудистой системы, заявила «РИА Новости» главный внештатный детский кардиолог минздрава Московской области Альфия Дроздова.

«Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй – четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом», – сказала Дроздова. Также, по ее словам, через месяц-полтора возможно появление мультисистемного воспалительного синдрома, который проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе.

Через три – шесть месяцев после перенесенного COVID-19 у ребенка могут развиться осложнения в виде overlap-синдромов – дополнительных аутоиммунных заболеваний в организме. «Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много», – рассказала главный внештатный детский ревматолог областного минздрава Юлия Котова. Она отметила, что с последствиями коронавируса сталкиваются и те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.

Кроме того, в небольшом проценте случаев наблюдается аутоиммунное воспаление органов ЖКТ, например, воспалительное заболевание кишечника, подчеркнула заведующая детским гастроэнтерологическим отделением Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Подмосковья Мария Ерохина. «Поражение желудочно-кишечного тракта отражается на печеночной ткани, могут быть в дебюте аутоиммунного гепатита. Очень важно педиатрам отследить биохимические показатели и маркеры воспаления в общем анализе крови», – объяснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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