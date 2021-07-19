Опрос показал долю не желающих вакцинировать от COVID-19 детей россиян

Точно готовы сделать своему ребенку прививку от COVID-19 только 8% граждан. Из них 12% мужчин и 3% женщин. Еще 23% опрошенных ответили «скорее да» на поставленный им вопрос о вакцинации несовершеннолетних. Свое решение они объяснили желанием защитить детей, которые активно контактируют с ровесниками и учителями, от заболевания.