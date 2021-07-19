Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Опрос показал долю не желающих вакцинировать от COVID-19 детей россиян

Ведомости

Почти 70% россиян не готовы вакцинировать от коронавируса своих детей в возрасте с 12 до 17 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob среди 500 респондентов из 193 населенных пунктов страны.

«Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины», — говорится в результатах исследования.

Точно готовы сделать своему ребенку прививку от COVID-19 только 8% граждан. Из них 12% мужчин и 3% женщин. Еще 23% опрошенных ответили «скорее да» на поставленный им вопрос о вакцинации несовершеннолетних. Свое решение они объяснили желанием защитить детей, которые активно контактируют с ровесниками и учителями, от заболевания.

Среди людей, которые сами прошли вакцинацию от COVID-19, привить своих детей готовы 47%. При этом среди непривитых эта доля гораздо меньше — 17%.

14 июля директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна начаться до 20 сентября. Ранее, 5 июля, в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев.

Ранее по теме: Детский омбудсмен назвала преждевременным решение о вакцинации подростков от COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных