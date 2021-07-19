Опрос показал долю не желающих вакцинировать от COVID-19 детей россиян
Почти 70% россиян не готовы вакцинировать от коронавируса своих детей в возрасте с 12 до 17 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob среди 500 респондентов из 193 населенных пунктов страны.
«Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины», — говорится в результатах исследования.
Точно готовы сделать своему ребенку прививку от COVID-19 только 8% граждан. Из них 12% мужчин и 3% женщин. Еще 23% опрошенных ответили «скорее да» на поставленный им вопрос о вакцинации несовершеннолетних. Свое решение они объяснили желанием защитить детей, которые активно контактируют с ровесниками и учителями, от заболевания.
Среди людей, которые сами прошли вакцинацию от COVID-19, привить своих детей готовы 47%. При этом среди непривитых эта доля гораздо меньше — 17%.
14 июля директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна начаться до 20 сентября. Ранее, 5 июля, в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев.