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При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли более 100 человек

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Более 100 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) Фритауне, сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу: бензовоз столкнулся с другим грузовиком в восточной части города, авария привела к повреждению цистерны с топливом.

По словам очевидцев, местные жители пришли на место ДТП, чтобы собрать топливо, которое лилось из поврежденный цистерны, в этот момент произошел взрыв.

Согласно данным представителя местной больницы Connaught, только в субботу утром в морге было 95 тел, однако количество жертв инцидента растет из-за того, что многие присутствовавшие при взрыве получили серьезные травмы.

Агентство отмечает, что полиция начала расследование для того, чтобы определить причины аварии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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