При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли более 100 человек
Более 100 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) Фритауне, сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел поздно вечером в пятницу: бензовоз столкнулся с другим грузовиком в восточной части города, авария привела к повреждению цистерны с топливом.
По словам очевидцев, местные жители пришли на место ДТП, чтобы собрать топливо, которое лилось из поврежденный цистерны, в этот момент произошел взрыв.
Согласно данным представителя местной больницы Connaught, только в субботу утром в морге было 95 тел, однако количество жертв инцидента растет из-за того, что многие присутствовавшие при взрыве получили серьезные травмы.
Агентство отмечает, что полиция начала расследование для того, чтобы определить причины аварии.