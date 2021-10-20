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Более десяти сирийских военных погибли при взрыве автобуса в центре Дамаска

Ведомости

В центре Дамаска прогремел взрыв, жертвами которого стало более десяти военных, передает сирийское государственное информагентство SANA.

Сообщается, что террористы привели в действие два взрывных устройства, когда утром в среду, 20 октября, армейский автобус проезжал мимо в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от гостиницы «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска. Саперам сирийской армии удалось обезвредить третье взрывное устройство на месте подрыва автобуса.

По данным агентства, в результате взрыва погибли 13 военных, еще три получили ранения. «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности называет цифру в 14 погибших.

В начале сентября в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью погиб российский военный. Когда военная полиция проводила проверку маршрута следования гуманитарной колонны, взорвалась заложенная на обочине дороги мина. В результате военнослужащий скончался из-за тяжелых травм.

Ранее по теме: Российский военный погиб в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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