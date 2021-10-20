Более десяти сирийских военных погибли при взрыве автобуса в центре Дамаска

Сообщается, что террористы привели в действие два взрывных устройства, когда утром в среду, 20 октября, армейский автобус проезжал мимо в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от гостиницы «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска. Саперам сирийской армии удалось обезвредить третье взрывное устройство на месте подрыва автобуса.