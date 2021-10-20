Более десяти сирийских военных погибли при взрыве автобуса в центре Дамаска
В центре Дамаска прогремел взрыв, жертвами которого стало более десяти военных, передает сирийское государственное информагентство SANA.
Сообщается, что террористы привели в действие два взрывных устройства, когда утром в среду, 20 октября, армейский автобус проезжал мимо в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от гостиницы «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска. Саперам сирийской армии удалось обезвредить третье взрывное устройство на месте подрыва автобуса.
По данным агентства, в результате взрыва погибли 13 военных, еще три получили ранения. «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности называет цифру в 14 погибших.
В начале сентября в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью погиб российский военный. Когда военная полиция проводила проверку маршрута следования гуманитарной колонны, взорвалась заложенная на обочине дороги мина. В результате военнослужащий скончался из-за тяжелых травм.