Российский военный погиб в Сирии
Российский военный погиб в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Минобороны.
Взрыв произошел на обочине дороги, в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. «В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).
В Минобороны добавили, что ведомство окажет помощь семье погибшего военного. Сведений о других обстоятельствах произошедшего и пострадавших не приводятся.
Последний раз о гибели российского военнослужащего в Сирии Минобороны сообщало в начале июня. Инцидент произошел в провинции Хасаке на северо-западе страны, большая часть которого контролируется курдскими формированиями, и в районе которой происходит совместное российско-турецкое патрулирование. Тогда также произошел подрыв бронеавтомобиля.
Российские войска находятся в Сирии с сентября 2015 г. по соглашению с правительством республики. Большая часть военнослужащих была выведена в 2017 г., однако в стране функционируют две базы: ВКС (Хмеймим) и ВМФ (Тартус) России. Также российские войска задействованы в охране гуманитарных грузов, а представители Минобороны РФ участвуют в примирении группировок оппозиции с правительством Сирии.