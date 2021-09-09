Российский военный погиб в Сирии

Российские войска находятся в Сирии с сентября 2015 г. по соглашению с правительством республики. Большая часть военнослужащих была выведена в 2017 г., однако в стране функционируют две базы: ВКС (Хмеймим) и ВМФ (Тартус) России. Также российские войска задействованы в охране гуманитарных грузов, а представители Минобороны РФ участвуют в примирении группировок оппозиции с правительством Сирии.