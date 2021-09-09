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Российский военный погиб в Сирии

Ведомости

Российский военный погиб в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Минобороны.

Взрыв произошел на обочине дороги, в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. «В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).

В Минобороны добавили, что ведомство окажет помощь семье погибшего военного. Сведений о других обстоятельствах произошедшего и пострадавших не приводятся.

Последний раз о гибели российского военнослужащего в Сирии Минобороны сообщало в начале июня. Инцидент произошел в провинции Хасаке на северо-западе страны, большая часть которого контролируется курдскими формированиями, и в районе которой происходит совместное российско-турецкое патрулирование. Тогда также произошел подрыв бронеавтомобиля.

Российские войска находятся в Сирии с сентября 2015 г. по соглашению с правительством республики. Большая часть военнослужащих была выведена в 2017 г., однако в стране функционируют две базы: ВКС (Хмеймим) и ВМФ (Тартус) России. Также российские войска задействованы в охране гуманитарных грузов, а представители Минобороны РФ участвуют в примирении группировок оппозиции с правительством Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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