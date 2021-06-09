В результате подрыва автомобиля в Сирии погиб российский военный

«9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — указано в сообщении военного ведомства.