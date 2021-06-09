В результате подрыва автомобиля в Сирии погиб российский военный
Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел в провинции Хасаке, сообщает министерство обороны России.
«9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — указано в сообщении военного ведомства.
В Минобороны добавили, что ведомство окажет помощь семье погибшего военного, жизни тех, кто в результате взрыва получили ранения, ничего не угрожает.