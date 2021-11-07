Стрелявший в машину врача на Урале арестован на два месяца
Суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял из ружья по ковидной больнице и машине врача в городе Асбесте Свердловской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года», — говорится в сообщении.
Машину врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание больницы №1 расстреляли вечером 2 ноября, сообщал портал e1.ru. По предварительным данным, стрельба могла быть местью за умершего от коронавируса родственника.
6 ноября в пресс-службе регионального МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Прокуратура изъяла материалы дела из полиции и передала для дальнейшего расследования в СКР.
«Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП», — говорилось в сообщении.
Подозреваемого полицейские разыскали 5 ноября, он написал явку с повинной.