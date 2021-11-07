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Общество

Стрелявший в машину врача на Урале арестован на два месяца

Ведомости

Суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял из ружья по ковидной больнице и машине врача в городе Асбесте Свердловской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Машину врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание больницы №1 расстреляли вечером 2 ноября, сообщал портал e1.ru. По предварительным данным, стрельба могла быть местью за умершего от коронавируса родственника.

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6 ноября в пресс-службе регионального МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Прокуратура изъяла материалы дела из полиции и передала для дальнейшего расследования в СКР. 

«Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП», — говорилось в сообщении. 

Подозреваемого полицейские разыскали 5 ноября, он написал явку с повинной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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