Стрелявший в машину врача на Урале арестован на два месяца

6 ноября в пресс-службе регионального МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Прокуратура изъяла материалы дела из полиции и передала для дальнейшего расследования в СКР.