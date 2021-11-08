В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов COVID-19

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — рассказала Пшеничная. По ее словам, коронавирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления: у части пациентов вирус можно обнаружить через несколько месяцев после выздоровления.