В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов COVID-19
Симптомы COVID-19 стали все больше напоминать симптомы ОРВИ и гриппа, у большинства пациентов появляется насморк и боль в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — рассказала Пшеничная. По ее словам, коронавирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления: у части пациентов вирус можно обнаружить через несколько месяцев после выздоровления.
Ранее инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн сообщили Датскому радио, что у человека, который заболел COVID-19 после вакцинации, может появиться кашель, насморк и другие симптомы, такие пациенты реже сталкиваются с потерей обоняния и высокой температурой.
Ранее оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек. За все время пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса, зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.