Газета
Общество

В оперштабе назвали сбоем сокращение срока действия сертификатов о вакцинации

Ведомости

Сбой произошел на портале госуслуг на фоне сообщений, что сроки действия сертификата о вакцинации от коронавируса сократились с 1 года до 6 месяцев, сообщили «РИА Новости».

Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом на самом портале нет официального сообщения об изменениях, а пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. 

Минздрав и Минцифры позже сообщили через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год. У некоторых пользователей портала госуслуг срок сократился из-за технических работ на портале. «Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — добавили в правительстве. 

8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут автоматически переоформлены. 

Ранее по теме: Срок действия сертификатов о вакцинации на «Госуслугах» сократили вдвое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных