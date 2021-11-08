В оперштабе назвали сбоем сокращение срока действия сертификатов о вакцинации
Сбой произошел на портале госуслуг на фоне сообщений, что сроки действия сертификата о вакцинации от коронавируса сократились с 1 года до 6 месяцев, сообщили «РИА Новости».
Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом на самом портале нет официального сообщения об изменениях, а пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа.
Минздрав и Минцифры позже сообщили через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год. У некоторых пользователей портала госуслуг срок сократился из-за технических работ на портале. «Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — добавили в правительстве.
8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут автоматически переоформлены.