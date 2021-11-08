Срок действия сертификатов о вакцинации на «Госуслугах» сократили вдвое

6 ноября в России выявили рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом — 41 335. Кроме того, с 19 октября ежедневно от COVID-19 умирают более 1000 граждан. Общее число инфицированных за время пандемии почти достигло 8,8 млн человек, умерли 246 814 из них. На данный момент коронавирусом болеют почти 1 млн россиян. При этом уровень коллективного иммунитета в стране по состоянию на 7 ноября оценивался в 48%.