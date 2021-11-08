Срок действия сертификатов о вакцинации на «Госуслугах» сократили вдвое

Срок действия сертификатов о вакцинации на «Госуслугах» сократили вдвоеВласти объяснили случившееся сбоем и подчеркнули, что сроки действия не изменились
Срок действия сертификатов о вакцинации против коронавируса и соответствующих QR-кодов сократили в России вдвое, сообщили «Ведомостям» несколько пользователей портала «Госуслуг». Так, если ранее данные документы действовали на протяжении года со дня получения второй прививки, то теперь — только полгода. Обновление произошло автоматически, при этом у некоторых пользователей сроки действия сертификатов не изменились.
На сайте «Госуслуг» официального сообщения об изменении не было. Пользователям также не прислали никаких уведомлений об изменении срока действия их сертификатов, люди обратили внимание на это самостоятельно.
Спустя несколько минут после появления сообщений о сдвиге в датах действия сертификатов о вакцинации пользователи заметили, что информация вновь изменилась: в документы вернулась прежняя дата. В оперштабе сообщили «Ведомостям», что срок действия QR-кодов остается прежним.
«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас портал работает в штатном режиме, а QR-коды восстанавливаются. В то же время некоторые пользователи пожаловались, что теперь не могут войти на портал «Госуслуг».
С 8 ноября в России начали действовать сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа, прохождении вакцинации и ревакцинации, противопоказаниях и перенесенном COVID-19. Документ будет представлен на русском и английском языках. При этом сертификаты старого образца переведут в новый вид автоматически до 1 марта.
Ранее, в конце августа, Министерство здравоохранения допустило сокращение срока действия QR-кода о вакцинации с 12 до 6 месяцев. Такая мера может быть предпринята в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, заявили в ведомстве.
6 ноября в России выявили рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом — 41 335. Кроме того, с 19 октября ежедневно от COVID-19 умирают более 1000 граждан. Общее число инфицированных за время пандемии почти достигло 8,8 млн человек, умерли 246 814 из них. На данный момент коронавирусом болеют почти 1 млн россиян. При этом уровень коллективного иммунитета в стране по состоянию на 7 ноября оценивался в 48%.