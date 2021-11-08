В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

СМИ обратили внимание, что теперь срок действия всех сертификатов, в том числе о первичной вакцинации, — полгода, а не год, как было раньше. В частности, на изменение срока обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Портал Е1 сообщил об этом со ссылкой на читателей. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.