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В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

Ведомости

Сертификат о вакцинации от коронавируса и о перенесенном СOVID-19 нового образца начал действовать в России с 8 ноября. Сертификат выдается на год. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически.

Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Такой приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 г.

СМИ обратили внимание, что теперь срок действия всех сертификатов, в том числе о первичной вакцинации, — полгода, а не год, как было раньше. В частности, на изменение срока обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Портал Е1 сообщил об этом со ссылкой на читателей. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.

Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов. 

Ранее по теме: В России утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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