В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса
Сертификат о вакцинации от коронавируса и о перенесенном СOVID-19 нового образца начал действовать в России с 8 ноября. Сертификат выдается на год. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически.
Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Такой приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 г.
СМИ обратили внимание, что теперь срок действия всех сертификатов, в том числе о первичной вакцинации, — полгода, а не год, как было раньше. В частности, на изменение срока обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Портал Е1 сообщил об этом со ссылкой на читателей. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.