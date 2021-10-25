В России утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 8 ноября.
«Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в документе.
Как сообщал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, около 80% людей, которые заявляют, что сделали прививку от коронавируса «Спутником V», но тяжело заболели, купили сертификат о вакцинации.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.