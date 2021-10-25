Около 80% заболевших после «прививки» «Спутником V» россиян купили сертификаты
Около 80% людей, которые заявляют, что сделали прививку от коронавируса «Спутником V», но тяжело заболели, купили сертификат о вакцинации, сообщил ТАСС со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — заявил Гинцбург. Он рассказал, что выяснить, делал ли человек прививку «Спутником V», можно с помощью анализа на наличие маркеров препарата.
По мнению Гинцбурга, дела о покупке сертификатов о вакцинации только часть того, что происходит на самом деле. «Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — подчеркнул он.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.