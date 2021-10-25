Около 80% заболевших после «прививки» «Спутником V» россиян купили сертификаты

По мнению Гинцбурга, дела о покупке сертификатов о вакцинации только часть того, что происходит на самом деле. «Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — подчеркнул он.