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Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом

Ведомости

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заразился коронавирусом, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Марина Евсеева.

«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сказала она (цитата по ТАСС). По ее словам, сейчас Козлов работает дистанционно из дома. Участие в запланированных очных мероприятиях вместо министра примут его заместители. В частности, на климатический саммит в Глазго отправится замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

Козлов возглавил ведомство в ноябре 2020 г. Перед этим, с мая 2018 г., он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, с сентября 2015 г., являлся губернатором Амурской области. На данный момент ему 40 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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