Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом

«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сказала она (цитата по ТАСС). По ее словам, сейчас Козлов работает дистанционно из дома. Участие в запланированных очных мероприятиях вместо министра примут его заместители. В частности, на климатический саммит в Глазго отправится замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.