Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заразился коронавирусом, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Марина Евсеева.
«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сказала она (цитата по ТАСС). По ее словам, сейчас Козлов работает дистанционно из дома. Участие в запланированных очных мероприятиях вместо министра примут его заместители. В частности, на климатический саммит в Глазго отправится замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
Козлов возглавил ведомство в ноябре 2020 г. Перед этим, с мая 2018 г., он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, с сентября 2015 г., являлся губернатором Амурской области. На данный момент ему 40 лет.