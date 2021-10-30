Гинцбург объяснил, почему привитые могут заразиться коронавирусом

Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител, который начинает падать через шесть-восемь месяцев. При этом у переболевших сохраняются клетки памяти, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — на второй-четвертый день после заражения. Ученый отмечает, что вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.