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Гинцбург объяснил, почему привитые могут заразиться коронавирусом

Ведомости

Вакцинированные от коронавируса могут заразиться, так как при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, «дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. 

Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител, который начинает падать через шесть-восемь месяцев. При этом у переболевших сохраняются клетки памяти, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — на второй-четвертый день после заражения. Ученый отмечает, что вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Ранее по теме: Гинцбург назвал способ 100%-ной защиты от COVID-19

Для поддержания высокого уровня антител нужно раз в полгода проходить ревакцинацию от COVID-19, считает ученый. 

Ранее директор Центра им. Гамалеи рассказал, что в Москве циркулирует около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Пока ни один из них не распространился достаточно широко, чтобы говорить о его эпидемиологической значимости. 

Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зарегистрирован в Московской области, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Самые низкие показатели в Дагестане — 21,9%, Кабардино-Балкарии — 29,3%, Татарстане — 31,6%, Камчатском крае — 32,2%, Томской области — 32,6%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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