Гинцбург объяснил, почему привитые могут заразиться коронавирусом
Вакцинированные от коронавируса могут заразиться, так как при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, «дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток.
Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител, который начинает падать через шесть-восемь месяцев. При этом у переболевших сохраняются клетки памяти, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — на второй-четвертый день после заражения. Ученый отмечает, что вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.
Для поддержания высокого уровня антител нужно раз в полгода проходить ревакцинацию от COVID-19, считает ученый.
Ранее директор Центра им. Гамалеи рассказал, что в Москве циркулирует около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Пока ни один из них не распространился достаточно широко, чтобы говорить о его эпидемиологической значимости.
Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зарегистрирован в Московской области, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Самые низкие показатели в Дагестане — 21,9%, Кабардино-Балкарии — 29,3%, Татарстане — 31,6%, Камчатском крае — 32,2%, Томской области — 32,6%.