Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от COVID-19
Инъекция «Спутника V» и затем применение вакцины в виде назального спрея может теоретически обеспечить 100-процентную защиту от COVID-19. Такое предположение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «РИА Новости».
Специалист пояснил, что вакцинация назальным препаратом создает независимый барьер для проникновения коронавируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области его «входных ворот», при этом вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным иммунитетом (его обеспечивают лимфоциты, синтезирующие антитела), но и мукозальным, который формируют слизистые оболочки тела.
По словам Гинцбурга, такой комплекс мер способен защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. Он подчеркнул, однако, что это только предположение, которое нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»
центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН. В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Фармкомпания «Генериум» разработала и 26 октября подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». Как пояснила ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко, прошедшая вакцинацию назальным препаратом, он предназначен для дополнительной профилактики COVID-19, но не отменяет необходимости традиционной внутримышечной инъекции.