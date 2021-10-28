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Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от COVID-19

Ведомости

Инъекция «Спутника V» и затем применение вакцины в виде назального спрея может теоретически обеспечить 100-процентную защиту от COVID-19. Такое предположение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

Специалист пояснил, что вакцинация назальным препаратом создает независимый барьер для проникновения коронавируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области его «входных ворот», при этом вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным иммунитетом (его обеспечивают лимфоциты, синтезирующие антитела), но и мукозальным, который формируют слизистые оболочки тела.

По словам Гинцбурга, такой комплекс мер способен защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. Он подчеркнул, однако, что это только предположение, которое нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»

центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН. В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Фармкомпания «Генериум» разработала и 26 октября подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». Как пояснила ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко, прошедшая вакцинацию назальным препаратом, он предназначен для дополнительной профилактики COVID-19, но не отменяет необходимости традиционной внутримышечной инъекции.

Ранее по теме: «Генериум» разработал назальную форму вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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