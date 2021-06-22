Матвиенко в числе добровольцев получила назальную вакцину от коронавируса

«Я в пятницу сделала вот такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета», – сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии Совфеда. Она отметила, что препарат представляет собой вторую дозу вакцины «Спутник V». Спикер палаты рассказала, что два дня назад сдала анализ крови, и титр антител к коронавирусу оказался «достаточно высоким» для защиты от заражения. Она пообещала сдать тест повторно через три месяца и в случае изменений незамедлительно вакцинироваться.