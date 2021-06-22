Матвиенко в числе добровольцев получила назальную вакцину от коронавируса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что приняла участие в испытаниях вакцины от коронавируса в виде спрея для носа в группе добровольцев.
«Я в пятницу сделала вот такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета», – сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии Совфеда. Она отметила, что препарат представляет собой вторую дозу вакцины «Спутник V». Спикер палаты рассказала, что два дня назад сдала анализ крови, и титр антител к коронавирусу оказался «достаточно высоким» для защиты от заражения. Она пообещала сдать тест повторно через три месяца и в случае изменений незамедлительно вакцинироваться.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса в виде спрея для носа может быть зарегистрирована в 2022 г. Ученый назвал подобную форму препарата «очень щадящей» и удобной, то есть подходящей для детей. Кроме того, по словам Гинцбурга, подобная форма лекарства «совершенно лишена каких-то подобных эффектов».
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».