Гинцбург назвал срок регистрации назальной вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса в виде спрея для носа центра им. Н.Ф. Гамалеи может быть зарегистрирована в 2022 году, сообщил ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга. Сейчас препарат проходит доклинические испытания.
«Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — рассказал Гинцбург.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.