Гинцбург заявил об отставании России по вакцинации детей от коронавируса

«На детях надо получить разрешение. Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину», — отметил Гинцбург.