Газета
Общество

США открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов

Ведомости

Власти США 8 ноября открыли границы страны для иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса обоими компонентами вакцины, сообщил BBC. Запрет на въезд был введен бывшим президентом Дональдом Трампом и длился 20 месяцев. 

По новым правилам иностранцы должны будут перед полетом предъявить документы, которые доказывают вакцинацию от коронавируса, и отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в течение трех дней после полета и оставить свою контактную информацию. Туристам не нужно будет проходить карантин. 

В начале 2020 г. власти США запретили въезд в страну туристам из Китая. Затем въезжать запретили большинству людей без американского гражданства, которые находились в Великобритании и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), что въехать в США смогут иностранцы, вакцинированные одним из шести препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования. Принять вакцины, одобренные ВОЗ, заставили администрацию президента США Джо Байдена «некоторые страны», поскольку вакцины, одобренные FDA, не везде используются широко, уточняет Reuters.

О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки. 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что до признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры». 

Ранее по теме: США разрешат въезд в страну привитым одной из шести вакцин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных