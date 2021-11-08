США открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов

О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки. 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что до признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры».