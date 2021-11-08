США открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов
Власти США 8 ноября открыли границы страны для иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса обоими компонентами вакцины, сообщил BBC. Запрет на въезд был введен бывшим президентом Дональдом Трампом и длился 20 месяцев.
По новым правилам иностранцы должны будут перед полетом предъявить документы, которые доказывают вакцинацию от коронавируса, и отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в течение трех дней после полета и оставить свою контактную информацию. Туристам не нужно будет проходить карантин.
В начале 2020 г. власти США запретили въезд в страну туристам из Китая. Затем въезжать запретили большинству людей без американского гражданства, которые находились в Великобритании и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), что въехать в США смогут иностранцы, вакцинированные одним из шести препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования. Принять вакцины, одобренные ВОЗ, заставили администрацию президента США Джо Байдена «некоторые страны», поскольку вакцины, одобренные FDA, не везде используются широко, уточняет Reuters.
О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки. 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что до признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры».