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США разрешат въезд в страну привитым одной из шести вакцин

Ведомости

Шесть вакцин, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, одобрят для въезда иностранных граждан в США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Предполагается, что ограничения для путешественников снимут к началу ноября. Ранее Белый дом объявил, что в ноябре США снимут ограничения на поездки для вакцинированных авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы. Тогда не уточнялось, какие вакцины будут одобрены.

Принять вакцины, одобренные ВОЗ, заставили администрацию президента США Джо Байдена «некоторые страны», поскольку вакцины, одобренные FDA, не везде используются широко, уточняет Reuters.

США одобрят въезд полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии. 

CDC предстоит подробно описать правила для исключений, касающиеся детей, которые еще не могут получить прививки, а также посетителей из стран, где вакцинация не является массовой. 

Ранее по теме: ЕС ввел ограничения на въезд из США и еще пяти стран

Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран.

О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки.

2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что до признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных