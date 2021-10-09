США разрешат въезд в страну привитым одной из шести вакцин
Шесть вакцин, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, одобрят для въезда иностранных граждан в США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Предполагается, что ограничения для путешественников снимут к началу ноября. Ранее Белый дом объявил, что в ноябре США снимут ограничения на поездки для вакцинированных авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы. Тогда не уточнялось, какие вакцины будут одобрены.
Принять вакцины, одобренные ВОЗ, заставили администрацию президента США Джо Байдена «некоторые страны», поскольку вакцины, одобренные FDA, не везде используются широко, уточняет Reuters.
США одобрят въезд полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.
CDC предстоит подробно описать правила для исключений, касающиеся детей, которые еще не могут получить прививки, а также посетителей из стран, где вакцинация не является массовой.
Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран.
О намерении США изменить правила въезда для иностранных граждан Reuters сообщал в начале августа со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечалось, что новые требования направлены на стимулирование развития туристической отрасли и авиаиндустрии. Агентство отметило тогда, что это является сигналом к готовности Вашингтона снять ограничения на поездки.
2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что до признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры».