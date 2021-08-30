ЕС ввел ограничения на въезд из США и еще пяти стран

При этом в Совете ЕС подчеркнули, что страны могут снимать ограничения на поездки для полностью вакцинированных граждан по своему усмотрению. На данный момент в списке стран и территорий, куда возможны необязательные поездки, находятся 17 государств: Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея и Япония.