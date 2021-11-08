Песков заявил об отсутствии национального вопроса в нападении в Новой Москве
В нападении на мужчину с четырехлетним ребенком в Новой Москве нет национальной подоплеки — нападавшими были граждане России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России. И именно это является важным. Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия, если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», — рассказал Песков.
По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. В полиции через некоторое время сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство.
По словам отца ребенка, нападавший ударил мальчика по щеке. В СК сочли, что нападавшие «создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).