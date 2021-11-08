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В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек

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В Подмосковье число пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составляет 570 человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В настоящее время у нас 570 человек находится на ИВЛ. Это тоже, в принципе, антирекорд, у нас такого не было никогда», — цитирует «РИА Новости» Стригункову.

Общее число случаев коронавируса за весь период пандемии в Подмосковье составило 542 376, умерли 9 179. Подмосковье находится на третьем месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 40 000 случаев второй день подряд. За весь период пандемии в России зарегистрировали 8 834 495 случаев заражения коронавирусом. 7 587 560 пациентов выздоровели от вируса, 248 004 — скончались. 

Ранее по теме: В России зарегистрировали 39 400 случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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