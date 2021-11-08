В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек
В Подмосковье число пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составляет 570 человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В настоящее время у нас 570 человек находится на ИВЛ. Это тоже, в принципе, антирекорд, у нас такого не было никогда», — цитирует «РИА Новости» Стригункову.
Общее число случаев коронавируса за весь период пандемии в Подмосковье составило 542 376, умерли 9 179. Подмосковье находится на третьем месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом.
За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 40 000 случаев второй день подряд. За весь период пандемии в России зарегистрировали 8 834 495 случаев заражения коронавирусом. 7 587 560 пациентов выздоровели от вируса, 248 004 — скончались.