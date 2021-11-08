В России зарегистрировали 39 400 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 40 000 случаев второй день подряд. Также за сутки скончались от COVID-19 1190 человек — на 11 больше, чем днем ранее.