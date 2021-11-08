Газета
Общество

В России зарегистрировали 39 400 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 40 000 случаев второй день подряд. Также за сутки скончались от COVID-19 1190 человек — на 11 больше, чем днем ранее.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 8 834 495 случаев заражения коронавирусом. 7 587 560 пациентов выздоровели от вируса, 248 004 — скончались. 

В Москве за сутки было выявлено 4982 случая заражения — показатель второй день подряд не поднимается выше 5000. 5262 человека вылечились от COVID-19 в Москве, 97 — погибли. 

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Московской области — 3429 случаев, Санкт-Петербурге — 2597, Самарской области — 1736, Воронежской области — 799, Крыму — 791 случай.

По состоянию на 5 ноября, 60 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, двумя компонентами — около 57,3 млн. Коллективный иммунитет составляет 48% при целевом показателе в 80%. Власти всех российских регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных