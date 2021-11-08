В России зарегистрировали 39 400 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 40 000 случаев второй день подряд. Также за сутки скончались от COVID-19 1190 человек — на 11 больше, чем днем ранее.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 8 834 495 случаев заражения коронавирусом. 7 587 560 пациентов выздоровели от вируса, 248 004 — скончались.
В Москве за сутки было выявлено 4982 случая заражения — показатель второй день подряд не поднимается выше 5000. 5262 человека вылечились от COVID-19 в Москве, 97 — погибли.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Московской области — 3429 случаев, Санкт-Петербурге — 2597, Самарской области — 1736, Воронежской области — 799, Крыму — 791 случай.
По состоянию на 5 ноября, 60 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, двумя компонентами — около 57,3 млн. Коллективный иммунитет составляет 48% при целевом показателе в 80%. Власти всех российских регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.