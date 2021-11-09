Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов

По информации Минюста, фильм включили в список экстремистских материалов 5 июля 2021 г. Фильм снят в 1973 г. на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Картина считается псевдодокументальной и не дошел до широкого проката. В описании фильма на сайте «Кинопоиск» сказано, что в картине рассказывается «о подрывной деятельности сионистских организаций, направленной против СССР и других стран».