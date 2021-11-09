Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов
Министерство юстиции 8 ноября внесло советский черно-белый фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» в список экстремистских материалов, говорится на сайте министерства. Лингвистическая экспертиза выявила, что он содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам».
По информации Минюста, фильм включили в список экстремистских материалов 5 июля 2021 г. Фильм снят в 1973 г. на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Картина считается псевдодокументальной и не дошел до широкого проката. В описании фильма на сайте «Кинопоиск» сказано, что в картине рассказывается «о подрывной деятельности сионистских организаций, направленной против СССР и других стран».
На сайте суда опубликованы выдержки из лингвистической экспертизы. Из них следует, что в фильме отрицательно оцениваются сионисты и евреи; сионисты обвиняются в планах причинить вред арабам, чехам и словакам. Также авторы фильма обвиняют сионистов в финансовой помощи фашистской Германии в подготовке к Второй мировой войне.