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Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов

Ведомости

Министерство юстиции 8 ноября внесло советский черно-белый фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» в список экстремистских материалов, говорится на сайте министерства. Лингвистическая экспертиза выявила, что он содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам».

По информации Минюста, фильм включили в список экстремистских материалов 5 июля 2021 г. Фильм снят в 1973 г. на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Картина считается псевдодокументальной и не дошел до широкого проката. В описании фильма на сайте «Кинопоиск» сказано, что в картине рассказывается «о подрывной деятельности сионистских организаций, направленной против СССР и других стран». 

На сайте суда опубликованы выдержки из лингвистической экспертизы. Из них следует, что в фильме отрицательно оцениваются сионисты и евреи; сионисты обвиняются в планах причинить вред арабам, чехам и словакам. Также авторы фильма обвиняют сионистов в финансовой помощи фашистской Германии в подготовке к Второй мировой войне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных