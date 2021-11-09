Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия с 9 ноября возобновила авиарейсы на Багамы (два рейса в неделю из Москвы), в Иран (три рейса в неделю из Москвы и один – из Сочи), Нидерланды (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи), Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.
Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Также увеличивается число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, на Мальдивы, Мальту, в Македонию и Францию. Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на перелеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты.
Авиасообщение с зарубежными государствами было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб постепенно восстанавливает сообщение со странами в зависимости от эпидобстановки в них с начала августа прошлого года.