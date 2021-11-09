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Общество

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Ведомости

Россия с 9 ноября возобновила авиарейсы на Багамы (два рейса в неделю из Москвы), в Иран (три рейса в неделю из Москвы и один – из Сочи), Нидерланды (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи), Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Также увеличивается число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, на Мальдивы, Мальту, в Македонию и Францию. Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на перелеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты. 

Авиасообщение с зарубежными государствами было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб постепенно восстанавливает сообщение со странами в зависимости от эпидобстановки в них с начала августа прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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