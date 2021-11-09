Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против COVID-19. Также увеличивается число рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, на Мальдивы, Мальту, в Македонию и Францию. Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на перелеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты.