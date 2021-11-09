Apple раскрыла число запросов на выдачу данных пользователей в России

В отчете Apple указывает каждую страну присутствия. Из него следует, что больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — около 6000 запросов, которые касались 37 000 аккаунтов. Индия стала лидером по количеству запросов на удаление приложений — 102 запроса, Apple удалила все.