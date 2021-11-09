Apple раскрыла число запросов на выдачу данных пользователей в России
В период с 1 июля по 31 декабря 2020 г. Apple получила от российских властей 17 запросов на удаление приложений из App Store, следует из отчета компании, который был опубликован 9 ноября.
16 запросов на удаление были направлены из-за нарушений правил магазина приложений, один запрос — из-за нарушения российского законодательства. В отчете сказано, что все запросы по удалению приложений были удовлетворены.
Также Россия направила 1123 обращения по 3556 гаджетам с просьбой предоставить серийный номер, Apple удовлетворила 85% из запросов, которые в основном касались потерянных или украденных устройств. 48 запросов были направлены в связи с мошенническими действиями при покупке техники Apple, на 17 из них компания ответила.
В отчете Apple указывает каждую страну присутствия. Из него следует, что больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — около 6000 запросов, которые касались 37 000 аккаунтов. Индия стала лидером по количеству запросов на удаление приложений — 102 запроса, Apple удалила все.