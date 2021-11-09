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Общество

Apple раскрыла число запросов на выдачу данных пользователей в России

Ведомости

В период с 1 июля по 31 декабря 2020 г. Apple получила от российских властей 17 запросов на удаление приложений из App Store, следует из отчета компании, который был опубликован 9 ноября.

16 запросов на удаление были направлены из-за нарушений правил магазина приложений, один запрос — из-за нарушения российского законодательства. В отчете сказано, что все запросы по удалению приложений были удовлетворены.

Также Россия направила 1123 обращения по 3556 гаджетам с просьбой предоставить серийный номер, Apple удовлетворила 85% из запросов, которые в основном касались потерянных или украденных устройств. 48 запросов были направлены в связи с мошенническими действиями при покупке техники Apple, на 17 из них компания ответила. 

В отчете Apple указывает каждую страну присутствия. Из него следует, что больше всего запросов, связанных с логинами и паролями от аккаунтов iCloud, Apple ID и iTunes, отправили США — около 6000 запросов, которые касались 37 000 аккаунтов. Индия стала лидером по количеству запросов на удаление приложений — 102 запроса, Apple удалила все. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных