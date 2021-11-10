В Минздраве уточнили слова Мурашко об уголовном наказании для врачей-антипрививочников

Ранее Мурашко высказался о врачах, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Министр заявил, что таких людей нужно привлекать к ответственности. «Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).