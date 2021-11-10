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В Минздраве уточнили слова Мурашко об уголовном наказании для врачей-антипрививочников

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не призывал к введению уголовной ответственности для врачей-антипрививочников, он заявил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры ответственности за призыв отказаться от вакцинации. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. 

По его словам, Мурашко на заседании комитета по охране здоровья Госдумы рассказал о некорректном поведении врачей, которые выступают против вакцинации. Министр заявил, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье людей. 

«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — отметил Кузнецов.

Ранее Мурашко высказался о врачах, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Министр заявил, что таких людей нужно привлекать к ответственности. «Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее по теме: В Совфеде не считают введение обязательной вакцинации нарушением Конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных