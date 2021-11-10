В Минздраве уточнили слова Мурашко об уголовном наказании для врачей-антипрививочников
Министр здравоохранения Михаил Мурашко не призывал к введению уголовной ответственности для врачей-антипрививочников, он заявил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры ответственности за призыв отказаться от вакцинации. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
По его словам, Мурашко на заседании комитета по охране здоровья Госдумы рассказал о некорректном поведении врачей, которые выступают против вакцинации. Министр заявил, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье людей.
«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — отметил Кузнецов.
Ранее Мурашко высказался о врачах, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Министр заявил, что таких людей нужно привлекать к ответственности. «Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).