В Совфеде не считают введение обязательной вакцинации нарушением Конституции

10 ноября за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил в интервью «Российской газете» директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия коронавируса закончится, когда прививки от него сделают 70-75% населения России и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок. «Вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.