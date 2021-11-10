В Совфеде не считают введение обязательной вакцинации нарушением Конституции
Введение обязательной вакцинации против коронавируса не нарушает конституционные права граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
«Конституции это не противоречит», — сказал он. При этом Клишас подчеркнул, что реализация такой инициативы возможна только при принятии соответствующего федерального закона.
10 ноября за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил в интервью «Российской газете» директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия коронавируса закончится, когда прививки от него сделают 70-75% населения России и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок. «Вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.
В июне Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент.