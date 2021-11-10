Власти регионов назвали долю привитых от коронавируса среди заболевших
По 12% пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Белгородской области и Ханты-Мансийском АО, сделали прививки от коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на данные региональных властей. В Новгородской области показатель составил 10%, в Санкт-Петербурге — 8-10%, в Башкирии — 5-7%, в Калужской области — не более 5-7%.
Власти Московской области сообщили, что 82% пациентов с COVID-19 в больницах не делали прививки. В Кировской области рассказали, что среди госпитализированных с коронавирусом было 3% людей с прививками, однако в 98% случаев они болели в легкой или средней форме.
В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе заболели не более 1% привитых от коронавируса. Власти 20 регионов не ответили на запросы издания, а в Осетии и Хакасии заявили, что не ведут такую статистику.
12 регионов также предоставили информацию о доле умерших, которые сделали прививку от коронавируса и заразились им. В Алтайском крае такой показатель смертности среди всех вакцинированных составил 0,01%, в Белгородской области — 0,4%, В Брянской — 0,49%, в Калининградской области среди госпитализированных было 0,7% привитых пациентов, а умерли 15 человек. Пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков пояснил, что в этих случаях смерть наступила из-за тяжелых сопутствующих заболеваний. От таких же причин умерли восемь человек в Карелии.
В Магаданской области заболели 1074 человека с прививками от коронавируса, из них 325 госпитализированы и шесть погибли. В Ингушетии умер один вакцинированный человек. В Ставропольском крае показатель составил 0,007%, в Тверской области — 0,04%, в Тульской — 0,06%. В региональном минздраве отметили, что 97% умерших были старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, две трети умерших поздно обратились к врачу. В Хакасии сообщили, что не зарегистрировали случаев смерти среди вакцинированных людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России после прививки от коронавируса заболели COVID-19 2-5% человек. Она отметила, что сейчас практически нет привитых от коронавируса среди пациентов в тяжелом состоянии в реанимации. По ее словам, вакцина защищает от тяжелого течения болезни и от летального исхода.