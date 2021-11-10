Власти регионов назвали долю привитых от коронавируса среди заболевших

12 регионов также предоставили информацию о доле умерших, которые сделали прививку от коронавируса и заразились им. В Алтайском крае такой показатель смертности среди всех вакцинированных составил 0,01%, в Белгородской области — 0,4%, В Брянской — 0,49%, в Калининградской области среди госпитализированных было 0,7% привитых пациентов, а умерли 15 человек. Пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков пояснил, что в этих случаях смерть наступила из-за тяжелых сопутствующих заболеваний. От таких же причин умерли восемь человек в Карелии.