В России разрабатывают подавляющий размножение коронавируса препарат

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — рассказал Гинцбург. Центр Гамалеи разрабатывает и такие препараты, однако для них понадобится больше времени, добавил он.