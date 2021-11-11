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В России разрабатывают подавляющий размножение коронавируса препарат

Ведомости

Препарат для подавления размножения коронавируса разрабатывают в России, но он появится позднее, чем лекарство на основе антител, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. 

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — рассказал Гинцбург. Центр Гамалеи разрабатывает и такие препараты, однако для них понадобится больше времени, добавил он. 

Ранее Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания планируется начать с январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и президент России Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.

В сентябре председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил в интервью «РИА Новости», что вряд ли будет разработано одно лекарство, которое будет полностью вылечивать от коронавируса, скорее всего лечить пациентов будут набором препаратов. Цикл разработки такого типа лекарств достаточно долгий с учетом изменения коронавируса, поэтому «ждать чудес» не стоит.

Ранее по теме: Путин сообщил о разработке новых препаратов от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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