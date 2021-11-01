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Путин сообщил о разработке новых препаратов от коронавируса

Ведомости

Новые препараты для лечения от COVID-19 уже разрабатываются и скоро будут применяться, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Однако вакцинация — лучший способ защиты от коронавируса, добавил президент.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты <…> Но все равно, самый универсальный и самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — сказал Путин. Он напомнил, что важно вовремя ревакцинироваться.

В сентябре председатель фонда «Сколково" Аркадий Дворкович заявил в интервью «РИА Новости», что вряд ли будет разработано одно лекарство, которое будет полностью вылечивать от коронавируса, скорее всего лечить пациентов будут набором препаратов. Цикл разработки такого типа лекарств достаточно долгий с учетом изменения коронавируса, поэтому «ждать чудес» не стоит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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