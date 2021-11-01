Путин сообщил о разработке новых препаратов от коронавируса

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты <…> Но все равно, самый универсальный и самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — сказал Путин. Он напомнил, что важно вовремя ревакцинироваться.