Путин сообщил о разработке новых препаратов от коронавируса
Новые препараты для лечения от COVID-19 уже разрабатываются и скоро будут применяться, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Однако вакцинация — лучший способ защиты от коронавируса, добавил президент.
«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты <…> Но все равно, самый универсальный и самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — сказал Путин. Он напомнил, что важно вовремя ревакцинироваться.
В сентябре председатель фонда «Сколково" Аркадий Дворкович заявил в интервью «РИА Новости», что вряд ли будет разработано одно лекарство, которое будет полностью вылечивать от коронавируса, скорее всего лечить пациентов будут набором препаратов. Цикл разработки такого типа лекарств достаточно долгий с учетом изменения коронавируса, поэтому «ждать чудес» не стоит.