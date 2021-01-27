Минздрав одобрил применение «Арбидола» в лечении коронавируса

Минздрав одобрил применение «Арбидола» в лечении коронавирусаПрепарат показал эффективность в исследованиях in vitro
Министерство здравоохранения России одобрило изменение в инструкцию препарата «Арбидол Максимум» (международное непатентованное название — умифеновир), согласно которому препарат можно применять для лечения коронавируса. Обновленный документ опубликован в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Согласно инструкции, исcледования in vitro в культуре клеток Vero показали, что препарат специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Доклиническое исследование было проведено в Москве на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАН. Исследования препарата проводились с начала пандемии коронавируса в Китае, Иране, России, Австралии и Индии. В Китае препарат внесли в национальный «План диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии».
«Арбидол» относится к противовирусным препаратам прямого действия. Лекарство блокирует взаимодействие поверхностного белка коронавируса и рецептора на поверхности клеток.
Ранее Минздрав включил умифеновир во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ранее из-за отсутствия такой информации в инструкции к препарату Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя препарата — «Отисифарм» — на 200 тыс. руб. за рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности лекарства при коронавирусе.
По данным оперштаба, в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. 3,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 71 тыс. — скончались. За последние сутки был выявлен 17 741 случай заражения. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.