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Минздрав одобрил применение «Арбидола» в лечении коронавируса

Препарат показал эффективность в исследованиях in vitro
Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

Министерство здравоохранения России одобрило изменение в инструкцию препарата «Арбидол Максимум» (международное непатентованное название — умифеновир), согласно которому препарат можно применять для лечения коронавируса. Обновленный документ опубликован в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). 

Согласно инструкции, исcледования in vitro в культуре клеток Vero показали, что препарат специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Доклиническое исследование было проведено в Москве на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАН. Исследования препарата проводились с начала пандемии коронавируса в Китае, Иране, России, Австралии и Индии. В Китае препарат внесли в национальный «План диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии». 

«Арбидол» относится к противовирусным препаратам прямого действия. Лекарство блокирует взаимодействие поверхностного белка коронавируса и рецептора на поверхности клеток. 

Ранее Минздрав включил умифеновир во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ранее из-за отсутствия такой информации в инструкции к препарату Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя препарата — «Отисифарм» — на 200 тыс. руб. за рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности лекарства при коронавирусе.

По данным оперштаба, в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. 3,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 71 тыс. — скончались. За последние сутки был выявлен 17 741 случай заражения. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных