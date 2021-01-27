Минздрав одобрил применение «Арбидола» в лечении коронавируса

Согласно инструкции, исcледования in vitro в культуре клеток Vero показали, что препарат специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Доклиническое исследование было проведено в Москве на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАН. Исследования препарата проводились с начала пандемии коронавируса в Китае, Иране, России, Австралии и Индии. В Китае препарат внесли в национальный «План диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии».