ФАС оштрафовала производителя арбидола за рекламу о лечении COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Отисифарм» на 200 000 руб. за рекламу арбидола. В ней фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Из ролика следовало, что арбидол обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19, уточнили в ФАС, отметив, что упомянутая в рекламе информация отсутствует в инструкции по применению препарата на момент выхода ролика, который распространялся в январе 2020 г. в эфире ряда радиостанций.
«Комиссия оценивала не эффективность применения арбидола для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства», – пояснила представитель ведомства Ирина Василенкова.
Решение ФАС о признании рекламы нарушающей закон было вынесено в марте. Как уточняло ведомство, за подобное нарушение грозит штраф от 200 000 до 500 000 руб. Административное дело против «Отисифарма» было возбуждено 25 февраля.