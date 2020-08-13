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ФАС оштрафовала производителя арбидола за рекламу о лечении COVID-19

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Отисифарм» на 200 000 руб. за рекламу арбидола. В ней фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Из ролика следовало, что арбидол обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19, уточнили в ФАС, отметив, что упомянутая в рекламе информация отсутствует в инструкции по применению препарата на момент выхода ролика, который распространялся в январе 2020 г. в эфире ряда радиостанций.

«Комиссия оценивала не эффективность применения арбидола для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства», – пояснила представитель ведомства Ирина Василенкова.

Ранее по теме: ФАС признала нарушением рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

Решение ФАС о признании рекламы нарушающей закон было вынесено в марте. Как уточняло ведомство, за подобное нарушение грозит штраф от 200 000 до 500 000 руб. Административное дело против «Отисифарма» было возбуждено 25 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных