ФАС оштрафовала производителя арбидола за рекламу о лечении COVID-19

Из ролика следовало, что арбидол обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19, уточнили в ФАС, отметив, что упомянутая в рекламе информация отсутствует в инструкции по применению препарата на момент выхода ролика, который распространялся в январе 2020 г. в эфире ряда радиостанций.